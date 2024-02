Hoy en Silleda, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas y poco nuboso durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 9 grados durante la madrugada. La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Durante la mañana y la tarde, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que aparezcan algunas nubes altas y el cielo se vuelva poco nuboso. Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado, pero aún se podrá apreciar la presencia de estrellas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá necesidad de llevar paraguas o preocuparse por la lluvia.

La humedad relativa estará en un rango del 57% al 83%, lo que indica que el ambiente estará ligeramente húmedo. Sin embargo, no se espera que la humedad sea incómoda o cause molestias.

En cuanto al viento, predominará la dirección sureste (SE) durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h. Durante la tarde, el viento disminuirá su intensidad y soplará desde el noroeste (NO) con velocidades de 3 a 12 km/h.

El día comenzará con el amanecer a las 08:45 y terminará con el atardecer a las 18:48. Esto significa que habrá aproximadamente 10 horas de luz solar para disfrutar.

En resumen, se espera un día mayormente despejado en Silleda, con algunas nubes altas y poco nuboso durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , sin posibilidad de lluvia. El viento soplará principalmente desde el sureste, con velocidades moderadas. Disfruta de este día soleado y aprovecha las horas de luz solar.

El tiempo en otros municipios

Hoy en Forcarei, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas en la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados , mientras que la mínima será de 6 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, con valores que oscilarán entre los 3 y los 16 grados .

Hoy en Lalín, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 5 grados durante la madrugada. La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Hoy en Vila de Cruces, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas en ciertos momentos. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 7 grados durante la madrugada. La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-02T22:41:08.