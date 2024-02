Hoy en As Neves, se espera un día despejado con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 7 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, oscilando entre los 10 y los 20 grados .

Durante la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, en la tarde se espera la presencia de algunas nubes altas que podrían darle un aspecto más nublado al cielo. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias.

El viento soplará principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 16 kilómetros por hora. En la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando los 34 kilómetros por hora. Estas condiciones de viento moderado no representarán ningún problema significativo.

La humedad relativa estará en un rango del 51% al 89%, lo que indica que el ambiente estará ligeramente húmedo. Sin embargo, no se espera que la humedad sea un factor determinante en las condiciones meteorológicas del día.

El sol saldrá a las 08:46 y se pondrá a las 18:47, lo que significa que habrá aproximadamente 10 horas de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día luminoso y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día mayormente despejado, con algunas nubes altas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados , con una sensación térmica similar. No se esperan precipitaciones y el viento soplará principalmente del este. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de un día soleado en As Neves.

El tiempo en otros municipios

Hoy en Ponteareas, se espera un día despejado con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 5 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Hoy en Salceda de Caselas, se espera un día despejado con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 7 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Hoy en Salvaterra de Miño, se espera un día con niebla en las primeras horas de la mañana. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará nublado con niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, se espera que el cielo se despeje y esté completamente despejado durante el resto del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

