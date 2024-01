Hoy en As Neves, se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas durante la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche el cielo estará despejado. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 8 grados durante la madrugada.

Durante la mañana y la tarde, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 10 grados , con una sensación térmica similar. A medida que avance el día, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando su punto máximo durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será ligeramente más baja debido a la presencia de viento.

Hablando de viento, se espera que sople predominantemente desde el este con velocidades entre 6 y 13 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el viento disminuirá su intensidad a velocidades entre 2 y 6 kilómetros por hora, proveniente principalmente del sureste. No se esperan ráfagas de viento significativas durante el día.

En cuanto a la precipitación, no se espera lluvia en As Neves hoy. Tanto la probabilidad de precipitación como la cantidad de lluvia son nulas para todas las horas del día. Por lo tanto, es poco probable que se produzcan precipitaciones durante la jornada.

La humedad relativa estará en un rango entre el 54% y el 88% durante el día. Será más alta durante la madrugada y disminuirá gradualmente a medida que avance el día. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo durante la mañana y la tarde, pero se volverá más seco hacia la noche.

El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:46, lo que significa que habrá aproximadamente 10 horas de luz solar durante el día. Esto permitirá disfrutar de un día relativamente largo y aprovechar al máximo las horas de luz natural.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 8 grados durante la madrugada. No se esperan precipitaciones y el viento será suave y variable a lo largo del día. Disfruta de este día con condiciones meteorológicas favorables en As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-30T22:41:08.