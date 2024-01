Hoy en As Neves, se espera un día con cielos mayormente nublados. Durante la mañana y la tarde, predominarán las nubes altas, lo que significa que el sol estará parcialmente cubierto. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia.

Las temperaturas se mantendrán bastante estables a lo largo del día, con valores que oscilarán entre los 10 y los 18 grados . Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, ya que no se esperan vientos fuertes que puedan influir en la sensación de frío o calor. Por lo tanto, la sensación térmica será similar a la temperatura registrada. La humedad relativa será variable a lo largo del día, con valores que oscilarán entre el 52% y el 94%. Durante la mañana y la tarde, la humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, mientras que durante la noche aumentará, alcanzando valores cercanos al 90%. En cuanto al viento, predominará la dirección del sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 15 km/h. Durante la noche, la dirección del viento cambiará hacia el sureste, con velocidades más bajas, alrededor de los 5-6 km/h. En resumen, hoy en As Neves se espera un día con cielos mayormente nublados, sin precipitaciones y temperaturas suaves. La sensación térmica será similar a la temperatura real y el viento será suave, predominando la dirección del sur durante el día y del sureste durante la noche. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-28T22:41:09.