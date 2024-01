Hoy en Bueu, se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas durante la mayor parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 8 grados durante la mañana. La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en la percepción del tiempo.

No se pronostica ninguna precipitación para hoy, por lo que es poco probable que llueva en Bueu. La humedad relativa estará en promedio alrededor del 70%, lo que indica una atmósfera relativamente húmeda. Sin embargo, no se espera que la humedad cause ninguna incomodidad significativa.

En cuanto al viento, predominará la dirección sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas de viento fuertes durante el día.

El día comenzará con niebla en la madrugada, pero se disipará a medida que avance la mañana. A partir de las 9 de la mañana, el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes altas. Durante la tarde, las nubes altas persistirán, pero no se espera que afecten significativamente la visibilidad.

El sol saldrá a las 8:53 de la mañana y se pondrá a las 18:42 de la tarde, lo que significa que habrá aproximadamente 9 horas y 49 minutos de luz solar.

En resumen, hoy en Bueu se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas. No se esperan lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados . El viento será suave y la humedad relativa estará alrededor del 70%. Aunque habrá niebla en la madrugada, se disipará a medida que avance la mañana. En general, será un día tranquilo y sin cambios climáticos significativos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-26T22:41:08.