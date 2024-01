Hoy en A Cañiza, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube en el horizonte. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados durante la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados durante la madrugada.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la percepción del tiempo. La humedad relativa estará en torno al 80% durante la mañana, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar el 67% durante la tarde. Esto indica que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no será incómodo.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en A Cañiza hoy. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día, lo que significa que no habrá ninguna posibilidad de lluvia. Por lo tanto, no será necesario llevar paraguas ni preocuparse por posibles tormentas.

En cuanto al viento, se espera que sople suavemente desde el noroeste durante la mañana, con velocidades de hasta 7 km/h. A medida que avance el día, el viento disminuirá su intensidad, alcanzando velocidades de hasta 4 km/h durante la tarde y la noche. No se esperan ráfagas de viento fuertes ni condiciones adversas en ese aspecto.

El orto del sol será a las 08:53 de la mañana, lo que indica el inicio del día, mientras que el ocaso será a las 18:36 de la tarde, marcando el final del día. Esto significa que habrá suficiente luz solar durante todo el día para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el pronóstico meteorológico para A Cañiza hoy es de un día despejado y soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Será un día perfecto para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-23T22:41:08.