Hoy en Salvaterra de Miño, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, con algunas nubes altas por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados alrededor de las 15:00 horas, mientras que la mínima será de 1 grado durante la madrugada.

En cuanto a la sensación térmica, se espera que sea similar a la temperatura real, con una ligera sensación de frío durante la noche y la madrugada. La humedad relativa será variable a lo largo del día, oscilando entre el 52% y el 93%. Esto significa que habrá cierta humedad en el ambiente, pero no será excesiva.

En cuanto al viento, predominará la dirección este durante la mañana, con velocidades de hasta 14 km/h. Por la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del oeste con velocidades de hasta 8 km/h. En general, se espera que el viento sea suave y no represente ningún problema.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvia ni nieve en la zona. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que el día estará seco y no habrá riesgo de precipitaciones.

En resumen, hoy en Salvaterra de Miño se espera un día despejado y soleado, con temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 1 grado . No se esperan precipitaciones y el viento será suave. Es un buen día para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-19T22:41:59