Hoy en As Neves, se espera un día despejado con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 2 grados durante la madrugada. La sensación térmica será ligeramente más baja debido a la brisa, oscilando entre -3 grados y 12 grados .

Durante la mañana, el cielo estará despejado y la temperatura se mantendrá alrededor de los 3 grados . A medida que avance el día, el cielo seguirá despejado, pero las temperaturas aumentarán gradualmente. Durante la tarde, se espera que aparezcan algunas nubes altas, lo que podría darle al cielo un aspecto ligeramente nublado. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día.

La humedad relativa será moderada, con valores que oscilan entre el 48% y el 92%. Esto significa que el aire estará relativamente húmedo, pero no se esperan condiciones de humedad extrema. El viento soplará principalmente del este, con velocidades que oscilan entre 2 y 19 km/h. En la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el sur y aumentar su velocidad a 27 km/h.

El día comenzará con el amanecer a las 08:56 y terminará con el atardecer a las 18:32. Esto significa que habrá aproximadamente 9 horas y 36 minutos de luz solar durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-19T22:41:59