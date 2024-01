Hoy en A Cañiza, se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas. Durante la mañana y la tarde, el cielo estará muy nuboso, lo que significa que habrá una cobertura significativa de nubes en el cielo. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las nubes comenzarán a disiparse y el cielo se despejará, dejando un cielo despejado durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, se espera que sean bastante frescas durante todo el día. Por la mañana, la temperatura estará alrededor de los 7 grados , y descenderá a medida que avance el día. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 10 grados , antes de comenzar a descender nuevamente durante la noche. La sensación térmica será ligeramente más baja que la temperatura real, por lo que se sentirá un poco más frío de lo que indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. Tanto la precipitación como la probabilidad de precipitación son nulas, lo que significa que no habrá lluvia en A Cañiza. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste durante todo el día. La velocidad del viento será moderada, alcanzando su punto máximo alrededor de los 17 kilómetros por hora durante la tarde. Sin embargo, no se esperan ráfagas de viento significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que sea bastante alta durante todo el día. Por la mañana, la humedad estará alrededor del 82%, y aumentará ligeramente durante el día, alcanzando su punto máximo alrededor del 91% durante la mañana. A medida que avance la tarde y la noche, la humedad comenzará a disminuir nuevamente.

En resumen, hoy en A Cañiza se espera un día mayormente nublado con algunas nubes altas. Las temperaturas serán frescas, sin lluvia y con vientos moderados del noreste. La humedad relativa será alta durante la mañana y disminuirá a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-18T22:41:58