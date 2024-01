Hoy en As Neves, se espera un día mayormente nuboso. Según los datos proporcionados, el cielo estará muy nuboso durante la madrugada y la mañana, con algunas nubes altas durante la tarde y la noche. Sin embargo, a partir de las 11 de la mañana, el cielo estará despejado y se mantendrá así durante el resto del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que sean frescas durante todo el día. La temperatura mínima será de 3 grados durante la madrugada, y la máxima alcanzará los 14 grados durante la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica será ligeramente más baja debido a la humedad relativa, que oscilará entre el 52% y el 93%.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante todo el día. Tanto los datos de precipitación como la probabilidad de precipitación indican que no habrá precipitaciones significativas en As Neves hoy.

En cuanto al viento, predominará la dirección este durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 18 km/h. Se espera que las ráfagas de viento alcancen su máxima intensidad durante la madrugada y la mañana, con velocidades de hasta 36 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día mayormente nuboso, con algunas nubes altas durante la tarde y la noche. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 14 grados . No se esperan lluvias significativas y el viento será moderado, con ráfagas más intensas durante la madrugada y la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-18T22:41:58