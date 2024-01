Hoy en A Estrada, el tiempo estará mayormente despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, el cielo estará despejado desde la medianoche hasta las 9 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que aparecerán alrededor de las 2 de la tarde. Sin embargo, estas nubes no afectarán significativamente el tiempo y el cielo volverá a estar despejado a partir de las 3 de la tarde hasta el atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que indica que no habrá lluvia en ningún momento. Además, no se esperan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también es del 0% en todos los periodos.

En cuanto a las temperaturas, se espera que sean bastante frías durante la noche y la madrugada, con valores que oscilan entre 0 y -1 grados . A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando los 8 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será ligeramente más baja debido a la influencia del viento, que estará presente durante todo el día.

Hablando de vientos, se espera que predominen los vientos del noroeste y oeste, con velocidades que oscilan entre 4 y 9 km/h. Durante la tarde, los vientos pueden aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Estos vientos serán suaves y no se espera que causen ningún impacto significativo en el tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que sea alta durante la noche y la madrugada, con valores que oscilan entre el 88% y el 91%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, alcanzando el 49% durante la tarde.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente despejado, con algunas nubes altas durante la tarde. No se esperan lluvias ni tormentas, y las temperaturas oscilarán entre 0 y 8 grados . Los vientos serán suaves y la humedad relativa disminuirá a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-11T22:41:59