Hoy en As Neves, se espera un día despejado con bruma en la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados , mientras que la mínima será de 2 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Durante la mañana, la bruma estará presente, lo que podría afectar la visibilidad en la zona. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará y se espera un día soleado y sin nubes. La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 94%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando al 60% en la tarde.

En cuanto al viento, predominará la dirección este durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas.

En cuanto a la precipitación, no se espera lluvia durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día.

El orto del sol será a las 09:00 y el ocaso a las 18:22, lo que significa que habrá aproximadamente 9 horas y 22 minutos de luz solar.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día despejado y soleado, con bruma en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados . No se esperan lluvias y la humedad relativa disminuirá a lo largo del día. El viento será suave, con dirección este. Disfruta de un día soleado en As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-01-10T22:44:10