Hoy en Bueu, se espera un día con cielos mayormente nubosos. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará muy nuboso, mientras que a partir del mediodía se espera que esté cubierto. Las temperaturas se mantendrán bastante estables a lo largo del día, con mínimas de 9 grados y máximas de 13 grados .

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con valores que oscilarán entre los 8 y los 13 grados . La humedad relativa será alta durante la madrugada y la mañana, con valores que rondarán el 80% y el 90%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 66% durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todas las horas. Sin embargo, durante la madrugada y la mañana existe una probabilidad del 45% de que se produzcan precipitaciones, aunque no se espera que sean significativas. No se prevén tormentas a lo largo del día, con una probabilidad del 5% durante la madrugada.

En cuanto al viento, predominará la dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 18 kilómetros por hora. Durante la madrugada y la mañana, se esperan vientos del sur con velocidades de 8 a 12 kilómetros por hora, mientras que a partir del mediodía se espera un aumento en la velocidad del viento, alcanzando los 18 kilómetros por hora.

El día comenzará con el amanecer a las 09:03 y finalizará con el atardecer a las 18:13. En resumen, se espera un día mayormente nuboso en Bueu, con temperaturas suaves y sin lluvias significativas. Se recomienda llevar ropa de abrigo ligera y estar preparado para posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-31T22:44:13