Según los datos proporcionados, el estado del cielo en Tomiño para el día de hoy, 24 de diciembre de 2023, será despejado durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado. A lo largo de la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas en intervalos. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, se espera que haya intervalos nubosos en la zona, lo que podría dar lugar a una mayor cobertura de nubes.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que indica que no se esperan precipitaciones significativas en Tomiño hoy. Además, no se pronostican tormentas en la zona durante el día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que sean bastante frías durante la noche y la madrugada, con valores que oscilan entre los 2 y los 4 grados . A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando los 13 grados durante la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más baja debido a la influencia del viento. Durante la mañana y la tarde, la sensación térmica oscilará entre los 0 y los 6 grados .

La humedad relativa será alta durante la noche y la madrugada, con valores que rondan el 90%. A medida que avance el día, la humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando el 64% durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del norte durante todo el día, con velocidades que oscilan entre los 5 y los 11 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas en la zona.

En resumen, para el día de hoy en Tomiño se espera un cielo mayormente despejado, con intervalos nubosos a partir de la tarde. No se esperan lluvias significativas ni tormentas. Las temperaturas serán frías durante la noche y la madrugada, aumentando gradualmente durante el día. La sensación térmica puede ser más baja debido al viento. La humedad relativa será alta durante la noche y la madrugada, disminuyendo durante el día. El viento soplará predominantemente del norte con velocidades moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-23T22:44:15