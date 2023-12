Hoy en As Neves, se espera un día despejado con algunas nubes dispersas. Según los datos meteorológicos, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes poco nubosas en la madrugada. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 4 grados durante la noche.

La sensación térmica será ligeramente más baja que la temperatura real, oscilando entre 0 y 13 grados a lo largo del día. Esto se debe a la influencia del viento, que soplará principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 37 km/h.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Durante la tarde, la humedad relativa se mantendrá alrededor del 69%, lo que indica un ambiente ligeramente húmedo.

No se esperan precipitaciones para hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá lluvia ni durante la mañana ni durante la tarde.

En cuanto a los horarios de luz solar, el sol saldrá a las 08:58 y se pondrá a las 18:05, lo que significa que habrá aproximadamente 9 horas y 7 minutos de luz solar durante el día.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 13 grados , con una sensación térmica ligeramente más baja debido al viento. No se esperan precipitaciones y la humedad relativa será alta durante todo el día. Disfruta de un día soleado y agradable en As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-21T22:44:17