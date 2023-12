Mañana, en Oia, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube a la vista. La temperatura máxima será de 13 grados , mientras que la mínima será de 7 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se espera que haga mucho frío.

La humedad relativa estará en torno al 60%, lo que indica que el ambiente estará bastante seco. Esto significa que no habrá mucha humedad en el aire y que no se esperan precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay posibilidades de que llueva durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con una velocidad de 10 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que el viento será suave y agradable. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable y no se sienta mucho frío.

El sol saldrá a las 08:57 y se pondrá a las 18:05, lo que significa que habrá aproximadamente 9 horas y 8 minutos de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

En resumen, mañana en Oia se espera un día despejado, soleado y agradable. Las temperaturas serán suaves, sin mucho frío, y no se esperan precipitaciones. Será un día perfecto para disfrutar de paseos al aire libre, visitar los lugares turísticos de la zona y disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. No olvides llevar protección solar y disfrutar de este hermoso día en Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-16T22:44:15