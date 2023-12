Mañana, en Mondariz, se espera un día despejado y soleado. Según los datos proporcionados, el cielo estará despejado durante todo el día, sin ninguna nube a la vista. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados , mientras que la mínima será de 2 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la sensación de frío o calor.

La humedad relativa estará en torno al 70%, lo que indica que el ambiente estará ligeramente húmedo. No se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia ni nieve durante el día. El viento soplará principalmente del este, con una velocidad de 4 a 8 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes.

En cuanto a los horarios de luz solar, el amanecer será a las 8:56 de la mañana y el atardecer será a las 18:03 de la tarde. Esto significa que habrá aproximadamente 9 horas y 7 minutos de luz solar durante el día.

Mondariz es un lugar conocido por su belleza natural y sus aguas termales. Es un destino popular para aquellos que buscan relajarse y disfrutar de la naturaleza. Con un clima agradable y un entorno tranquilo, es el lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un día al aire libre.

Si estás planeando visitar Mondariz mañana, asegúrate de llevar ropa adecuada para el tiempo, ya que las temperaturas pueden ser frescas por la mañana y por la noche. También es recomendable llevar protección solar, ya que el sol estará brillando durante todo el día.

En resumen, mañana en Mondariz se espera un día despejado y soleado, con temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 2 grados . No se esperan precipitaciones y el viento soplará suavemente del este. Disfruta de un día al aire libre y aprovecha las maravillas naturales que Mondariz tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-16T22:44:15