El tiempo en Pontecesures para mañana, 17 de diciembre de 2023, se espera que sea despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado en todos los periodos del día, desde la medianoche hasta las 23:00 horas. No se espera ninguna precipitación, ya que el valor de la precipitación es cero en todos los periodos del día.

En cuanto a la temperatura, se espera que sea fresca por la mañana, con valores de 2 a 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con una temperatura de 13 grados . Después de eso, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango de 9 a 11 grados durante la tarde y la noche.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, ya que no se esperan factores adicionales que afecten la sensación de frío o calor. Por lo tanto, se puede esperar que la sensación térmica siga la misma tendencia que la temperatura, siendo más fría por la mañana y más cálida durante la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, con valores que oscilan entre el 69% y el 100%. Esto indica que el ambiente estará bastante húmedo, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indica la temperatura real. Es importante tener en cuenta este factor al vestirse para el día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que van de 2 a 7 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas, ya que las velocidades máximas no superarán los 11 km/h. Esto indica que el viento será suave y no tendrá un impacto significativo en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para mañana, 17 de diciembre de 2023, se espera que sea despejado y fresco por la mañana, con temperaturas que aumentarán gradualmente durante el día. La sensación térmica será similar a la temperatura real, y la humedad relativa será alta. El viento será suave y soplará principalmente del norte y noreste. Recuerda vestirte adecuadamente para el tiempo y disfrutar de un día despejado en Pontecesures.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-15T22:44:14