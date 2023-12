El tiempo en As Neves para mañana, 17 de diciembre de 2023, se espera que esté despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado en todos los periodos del día, desde la medianoche hasta las 23:00 horas. Esto significa que no habrá nubes en el cielo y se podrá disfrutar de un día soleado.

La temperatura será fresca por la mañana, con valores alrededor de los 4 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con una temperatura de 12 grados . Después de eso, la temperatura comenzará a descender lentamente, pero se mantendrá agradable durante la tarde y la noche, con valores alrededor de los 9 grados .

La sensación térmica, que tiene en cuenta factores como la temperatura y la velocidad del viento, será ligeramente más baja que la temperatura real. Por la mañana, se espera que la sensación térmica sea de alrededor de 1 grado , pero a medida que avance el día, aumentará gradualmente y alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con una sensación térmica de 12 grados . Esto significa que, a pesar de la frescura de la mañana, el día se sentirá agradable y cálido.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores alrededor del 100%. A medida que avance el día, la humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles moderados durante la tarde y la noche, con valores alrededor del 60%. Esto indica que el día estará ligeramente húmedo, pero no se esperan lluvias.

En cuanto al viento, se espera que sople del este con una velocidad máxima de 17 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán por la mañana, alcanzando una velocidad máxima de 33 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles moderados durante la tarde y la noche, con velocidades alrededor de los 10 km/h.

En resumen, el tiempo en As Neves para mañana, 17 de diciembre de 2023, será despejado y soleado durante todo el día. Las temperaturas serán frescas por la mañana, pero aumentarán gradualmente y se mantendrán agradables durante la tarde y la noche. No se esperan lluvias, pero la humedad relativa será moderada. El viento soplará del este con velocidades moderadas. ¡Disfruta de un día soleado en As Neves!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-15T22:44:14