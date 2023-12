El tiempo en Moraña para mañana, 15 de diciembre de 2023, se espera que esté mayormente despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, la temperatura máxima será de 12 grados , mientras que la mínima será de 5 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se espera que haya un factor de enfriamiento o calentamiento adicional.

En cuanto al estado del cielo, estará mayormente despejado durante todo el día, lo que significa que habrá pocas nubes en el cielo. Esto permitirá que el sol brille y proporcione una sensación de calidez durante el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas serán relativamente bajas, por lo que se recomienda vestirse abrigado al salir.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% a las 3:00 a.m. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, llegando al 67% a las 3:00 p.m. Esto indica que el ambiente estará ligeramente húmedo durante la mañana, pero se volverá más seco por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día, lo que indica que no habrá ninguna posibilidad de lluvia. Esto es consistente con el estado del cielo despejado y la baja humedad relativa.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente desde el este durante todo el día, con velocidades que oscilan entre 3 y 9 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas, ya que las velocidades máximas no superarán los 12 km/h. Esto indica que el viento será suave y no tendrá un impacto significativo en las condiciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Moraña para mañana, 15 de diciembre de 2023, será mayormente despejado y fresco. Se espera que las temperaturas oscilen entre 5 y 12 grados , con una sensación térmica similar. No se esperan lluvias y el viento será suave. Se recomienda vestirse abrigado al salir debido a las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-14T07:08:16