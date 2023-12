El tiempo en Lalín para el día 3 de diciembre de 2023 se espera que esté mayormente nublado. Según los datos proporcionados, la temperatura máxima será de 9 grados , mientras que la mínima será de 2 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se espera que haya mucho frío.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que significa que no habrá mucho sol. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia. La humedad relativa será del 85%, lo que indica que el ambiente estará bastante húmedo.

A medida que avance el día, las nubes se mantendrán presentes, pero la probabilidad de lluvia seguirá siendo baja. La humedad relativa disminuirá ligeramente, alcanzando el 80% durante la tarde. A pesar de la nubosidad, la temperatura se mantendrá relativamente suave, con máximas de 9 grados .

Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá que se vean algunas estrellas. La temperatura descenderá a 3 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. No se esperan ráfagas fuertes de viento, por lo que las condiciones serán bastante tranquilas.

En resumen, el día 3 de diciembre de 2023 en Lalín se espera que esté mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin lluvia. Aunque el sol no estará muy presente, las condiciones serán adecuadas para realizar actividades al aire libre. Recuerda llevar contigo un abrigo ligero y disfrutar de la belleza de este lugar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-02T06:50:15