El tiempo en Vilanova de Arousa para el día 26 de noviembre de 2023 se espera que esté mayormente despejado. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas en la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 15 grados , mientras que la mínima será de 7 grados .

Durante la mañana, el cielo estará despejado, con una temperatura de alrededor de 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será ligeramente más baja debido a la brisa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 75%. Esto significa que no se espera que haya mucha humedad en el ambiente, lo que hará que el tiempo sea más agradable. Además, no se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que pueda afectar tus planes al aire libre.

En cuanto al viento, predominará la dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Esto significa que habrá una brisa suave que refrescará el ambiente, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para el día 26 de noviembre de 2023 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, como pasear por la playa o hacer senderismo en los alrededores. Recuerda llevar contigo protección solar y abrigarte adecuadamente, especialmente en las horas de la mañana y la noche cuando las temperaturas son más bajas. ¡Disfruta de tu día en Vilanova de Arousa!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-25T06:32:16