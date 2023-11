El tiempo para el día 26 de noviembre de 2023 en Barro será mayormente despejado, con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima será de 15 grados , mientras que la mínima será de 6 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en la percepción del tiempo.

Durante la mañana y la tarde, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, en la tarde se podrán observar algunas nubes altas, que no afectarán la visibilidad ni la sensación de calidez. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

La humedad relativa estará en un rango del 65% al 93%, lo que indica que el ambiente estará ligeramente húmedo. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante la mañana y la noche. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para protegerse del viento fresco que puede soplar durante la tarde.

En cuanto al viento, predominará la dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. No se esperan ráfagas fuertes de viento, por lo que no habrá problemas en cuanto a la movilidad o la realización de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para el día 26 de noviembre de 2023 será mayormente despejado, con algunas nubes altas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados , sin cambios significativos en la sensación térmica. No se esperan precipitaciones ni vientos fuertes, por lo que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-25T06:32:16