El tiempo en O Grove para el día 25 de noviembre de 2023 se espera que sea despejado durante todo el día. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará despejado en todos los periodos del día, desde la medianoche hasta la medianoche siguiente.

La temperatura máxima será de 16 grados , alcanzada en el periodo de las 15:00 horas. La temperatura mínima será de 8 grados , registrada en el periodo de las 08:00 horas. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre estos valores, manteniéndose en un rango cómodo.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación. La sensación térmica máxima será de 16 grados , registrada en el periodo de las 15:00 horas. La sensación térmica mínima será de 8 grados , registrada en el periodo de las 08:00 horas. Esto significa que la sensación térmica será muy similar a la temperatura real a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día. La humedad relativa máxima será de 86%, registrada en el periodo de las 11:00 horas. La humedad relativa mínima será de 67%, registrada en el periodo de las 15:00 horas. Esto indica que habrá una ligera humedad en el ambiente, pero no será excesiva.

No se esperan precipitaciones durante el día. Según los datos proporcionados, no habrá ningún valor de precipitación en ningún periodo del día. Esto significa que no habrá lluvia ni ningún otro tipo de precipitación.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades moderadas. La dirección del viento será variable a lo largo del día, pero predominará del norte y noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 16 km/h, siendo más fuertes en el periodo de las 05:00 horas.

En resumen, el tiempo en O Grove para el día 25 de noviembre de 2023 será despejado y agradable. Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, con una ligera sensación térmica similar. La humedad relativa será moderada y no se esperan precipitaciones. El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-24T06:26:14