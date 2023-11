El tiempo en Vigo para el día 24 de noviembre de 2023 se espera que sea mayormente despejado, con algunas nubes altas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima será de 17 grados , mientras que la mínima será de 6 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera brisa que hará que se sienta un poco más fresco.

No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que es poco probable que llueva. La humedad relativa estará alrededor del 70%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. Sin embargo, no se espera que esto cause ninguna incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sureste, con velocidades que oscilan entre los 7 y los 15 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que no habrá ninguna preocupación en ese aspecto.

En resumen, el tiempo en Vigo para el día 24 de noviembre de 2023 será mayormente despejado, con algunas nubes altas. Las temperaturas serán suaves, con una máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados . No se esperan precipitaciones y el viento será suave. En general, será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-22T22:44:16