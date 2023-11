El día de mañana, en Gondomar, se espera un clima bastante agradable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la mañana y en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados , mientras que la mínima será de 6 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que significa que no habrá un factor de enfriamiento o calentamiento adicional.

La humedad relativa estará en un rango del 59% al 78%, lo que indica que el ambiente estará bastante húmedo. Sin embargo, esto no afectará significativamente la sensación térmica. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que pueda interrumpir las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del este, con velocidades que oscilan entre los 7 y los 28 kilómetros por hora. Estas velocidades son moderadas y no representan un problema para las actividades al aire libre.

En resumen, el día de mañana en Gondomar será mayormente despejado, con algunas nubes altas. Las temperaturas serán agradables, con una máxima de 16 grados y una mínima de 6 grados . No se esperan precipitaciones y el viento soplará de forma moderada desde el este. En general, será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse y disfrutar del tiempo agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-22T22:44:16