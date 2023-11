El tiempo en Salvaterra de Miño para el día 23 de noviembre de 2023 será mayormente despejado. Según los datos proporcionados, el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas en la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 16 grados , mientras que la mínima será de 6 grados .

Durante la mañana, el cielo estará despejado, con una temperatura de alrededor de 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será ligeramente más baja debido a la brisa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será moderada, con valores que oscilan entre el 59% y el 86%. Esto significa que el ambiente estará relativamente húmedo, pero no será excesivamente incómodo. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que pueda afectar las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, predominará la dirección del noreste, con velocidades que oscilan entre 2 y 15 km/h. En la tarde, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente aquellas que puedan verse afectadas por el viento.

En resumen, el día 23 de noviembre de 2023 en Salvaterra de Miño será mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilan entre los 6 y los 16 grados . No se esperan precipitaciones, pero es importante tener en cuenta el viento, especialmente en la tarde. ¡Disfruta de un día soleado en Salvaterra de Miño!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-22T06:34:16