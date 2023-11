El tiempo en As Neves para el día 23 de noviembre de 2023 será mayormente despejado. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 16 grados durante la tarde, mientras que la temperatura mínima será de 7 grados durante la madrugada.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, con una ligera variación a lo largo del día. Durante la mañana y la tarde, la sensación térmica estará entre 14 y 16 grados , mientras que durante la noche descenderá a 5 grados .

La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando un 93%, pero disminuirá a lo largo del día, llegando a un 59% durante la tarde. Esto indica que el día será relativamente seco.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá lluvia ni nieve en As Neves durante el día.

En cuanto al viento, predominará la dirección este durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 21 km/h. La racha máxima de viento se espera durante la tarde, alcanzando los 40 km/h.

El día amanecerá a las 8:31 y anochecerá a las 18:07, lo que significa que habrá 9 horas y 36 minutos de luz solar.

En resumen, el día 23 de noviembre de 2023 en As Neves se espera un clima mayormente despejado, con temperaturas máximas de 16 grados , una sensación térmica similar y sin precipitaciones. El viento será moderado, con ráfagas máximas de 40 km/h.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-22T06:34:16