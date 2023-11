El tiempo en Vila de Cruces para el día 22 de noviembre de 2023 será bastante variable. Según los datos proporcionados, la mañana comenzará con cielos muy nubosos, lo que significa que estará bastante cubierto y no se verá mucho sol. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia.

A medida que avance la mañana, los cielos se irán despejando y se convertirán en poco nubosos. La temperatura será bastante fresca, con valores alrededor de los 7 grados . La sensación térmica será similar, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a salir. Durante la tarde, los cielos se volverán nubosos nuevamente, pero esta vez con nubes altas. Esto significa que habrá una capa de nubes en el cielo, pero no será tan densa como por la mañana. La temperatura subirá ligeramente, alcanzando los 10 grados . Por la noche, los cielos se mantendrán cubiertos, pero no se esperan precipitaciones. La temperatura descenderá nuevamente, llegando a los 7 grados . La sensación térmica será similar, por lo que se recomienda abrigarse antes de salir. En cuanto al viento, predominará la dirección norte durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 17 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que no habrá problemas en ese aspecto. En resumen, el día 22 de noviembre de 2023 en Vila de Cruces estará mayormente nuboso, con momentos de despejado y nubes altas. No se esperan precipitaciones, pero la temperatura será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. El viento será suave, sin ráfagas fuertes. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-21T06:39:11