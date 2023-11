El día 21 de noviembre de 2023 en Vilanova de Arousa se espera un clima despejado durante la mayor parte del día. Según los datos proporcionados, el estado del cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en la percepción del tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 80% durante el día. Esto indica que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no se esperan condiciones de humedad extrema. No se pronostican precipitaciones para este día, por lo que no habrá lluvias ni tormentas.

En cuanto al viento, se espera que sople en dirección norte con una velocidad promedio de 15 km/h. En algunos momentos del día, la velocidad del viento puede aumentar hasta los 39 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

El día 21 de noviembre de 2023 en Vilanova de Arousa tendrá una duración de luz solar de aproximadamente 9 horas y 38 minutos. El sol saldrá a las 8:31 de la mañana y se pondrá a las 18:09 de la tarde. Esto brindará suficiente luz natural para disfrutar de actividades al aire libre durante el día.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para el día 21 de noviembre de 2023 será mayormente despejado, con algunas nubes altas en ciertos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 16 grados , sin cambios significativos en la sensación térmica. No se esperan precipitaciones, pero el viento soplará en dirección norte con una velocidad promedio de 15 km/h. Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre durante el día, aprovechando las casi 10 horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-19T22:44:12