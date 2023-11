El día de mañana, en Salvaterra de Miño, se espera un clima bastante estable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas en la mañana. Durante la noche, el cielo estará completamente despejado.

La temperatura máxima será de 19 grados , mientras que la mínima será de 10 grados . Aunque las temperaturas serán frescas, no se espera que haga mucho frío. La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no habrá una gran diferencia entre ambas.

La humedad relativa estará en niveles moderados, con un promedio del 80%. Esto significa que el ambiente estará ligeramente húmedo, pero no será excesivamente incómodo. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que pueda afectar las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople en dirección norte con una velocidad promedio de 6 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que no habrá problemas en ese aspecto.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para mañana será agradable y estable. Con temperaturas frescas pero no extremadamente frías, cielo despejado y sin lluvias, será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-19T22:44:12