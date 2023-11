El día de mañana, en A Guarda, se espera un clima bastante estable y agradable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la mañana y en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que significa que no habrá una gran diferencia entre la temperatura ambiente y la percepción que tengamos del tiempo.

La humedad relativa estará en un rango del 62% al 97%, lo que indica que habrá algo de humedad en el aire, pero no será excesiva. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable. Además, no se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que pueda arruinar nuestros planes al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople en dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 50 kilómetros por hora. En general, el viento será suave a moderado, lo que no representará un problema para las actividades al aire libre.

En resumen, el día de mañana en A Guarda será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas, y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán agradables, con una máxima de 18 grados y una mínima de 12 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que hará que el tiempo se sienta muy agradable. Además, el viento será suave a moderado, lo que no representará un problema. ¡Aprovecha este día para disfrutar de todo lo que A Guarda tiene para ofrecer!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-19T22:44:11