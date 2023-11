El día de mañana, en Pazos de Borbén, se espera un día con cielos mayormente nublados. Según los datos proporcionados, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que la mínima será de 10 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en cuanto a la percepción del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se esperan lluvias durante todo el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que es poco probable que se produzcan precipitaciones en la zona.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que sea alta durante la mañana, alcanzando el 96% a las 8 de la mañana. A medida que avance el día, la humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando al 63% a las 4 de la tarde. Esto indica que el ambiente estará bastante húmedo durante la mañana, pero se irá secando a lo largo del día.

En cuanto al viento, se espera que sople mayormente del norte, con velocidades que oscilan entre los 2 y 5 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas, ya que las velocidades máximas registradas no superan los 10 km/h. Esto indica que el viento será suave y no representará un factor importante en las condiciones climáticas del día.

En resumen, para el día de mañana en Pazos de Borbén se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados . No se esperan lluvias y la humedad relativa disminuirá a lo largo del día. El viento será suave y soplará mayormente del norte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-16T23:55:16