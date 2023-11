El día de mañana, en As Neves, se espera un clima bastante estable. Según los datos proporcionados, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 19°C, siendo más fresco en la mañana y más cálido en la tarde. La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan cambios significativos en este aspecto.

La humedad relativa estará en niveles altos durante la mañana, alcanzando un 97%, pero irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 67% en la tarde. Esto indica que habrá una sensación de humedad en el ambiente, pero no será excesiva.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sureste, con velocidades que irán desde los 3 km/h hasta los 16 km/h. No se esperan ráfagas fuertes, por lo que el viento no será un factor relevante en el tiempo de As Neves.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias para este día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Por lo tanto, los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día seco y sin la necesidad de llevar paraguas.

En resumen, el día de mañana en As Neves se espera un clima agradable, con cielo despejado y algunas nubes altas en la tarde. Las temperaturas serán frescas en la mañana y cálidas en la tarde, oscilando entre los 11°C y los 19°C. La humedad relativa será alta en la mañana, pero disminuirá a lo largo del día. El viento será suave, con dirección sureste y velocidades moderadas. No se esperan lluvias, por lo que será un día seco y sin la necesidad de llevar paraguas. ¡Disfruten del buen tiempo en As Neves!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-11-16T23:55:16