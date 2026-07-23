Satélites con IA para detectar incendios forestales antes de que crezcan

Estados Unidos ha puesto en órbita los tres primeros satélites de FireSat, un sistema diseñado para localizar incendios forestales de apenas cinco metros de ancho. Respaldado por Google y desarrollado junto a Earth Fire Alliance y Muon Space, el proyecto busca ganar minutos decisivos en la lucha contra el fuego extremo.

Mientras el humo de cientos de incendios forestales afecta a Canadá y Estados Unidos cada año, una situación que se repite en Europa, España y gran parte del resto del mundo, la constelación FireSat da un paso decisivo con el lanzamiento de sus tres primeros satélites operativos desde Vandenberg, en California.

Detección temprana de incendios forestales

El proyecto, respaldado por Google y liderado por la organización sin ánimo de lucro Earth Fire Alliance junto a la empresa espacial Muon Space, aspira a cambiar la detección temprana de incendios forestales desde el espacio. Según informa Ars Technica, los satélites empezarán a ofrecer capacidad de detección de fuegos pequeños en Estados Unidos, Australia y Europa antes de fin de año.

El hito se concretó el pasado 7 de julio a bordo de una misión compartida de SpaceX, y supone el salto de FireSat desde la fase de demostración a una primera capacidad operativa real. Muon Space explicó en una nota de prensa que los tres satélites contactaron con control en tierra en los 120 minutos posteriores al despliegue y que ya se encuentran en buen estado, entrando en fase de puesta a punto.

Con el apoyo de la IA

Google confirmó, además, que la misión se apoya en su tecnología de Inteligencia Artificial (IA) y en una inversión inicial superior a 15 millones de dólares (un poco más de 13 millones de euros) para acelerar el despliegue.

La promesa técnica de FireSat es ambiciosa: sus sensores multiespectrales infrarrojos están diseñados para detectar incendios de apenas 5 por 5 metros, distinguir focos reales de falsas alarmas y “ver” a través del humo y las nubes, algo especialmente útil en los primeros minutos de un incendio.

Video: el futuro de la detección de incendios forestales. Crédito: Bezos Earth Fund / YouTube.

Cobertura global actualizada cada 20 minutos

Vale destacar que el satélite piloto ya había logrado identificar pequeños fuegos de baja intensidad que escapaban a los sistemas satelitales existentes, precisamente por su tamaño y por la frecuencia insuficiente de observación de las constelaciones convencionales.

FireSat busca convertirse en una red a gran escala: Earth Fire Alliance define el proyecto como la primera constelación concebida específicamente para detección, monitorización y respuesta ante incendios forestales. El plan contempla más de 50 satélites y una cobertura global con actualizaciones cada 20 minutos, con despliegue por fases hasta 2030.

Ganar minutos críticos

En ese marco, los tres aparatos recién lanzados son solo el comienzo de una arquitectura pensada para servir a bomberos, gestores del territorio y equipos de emergencia con datos más rápidos y precisos.

El proyecto llega en un momento de temporadas de incendios forestales cada vez más agresivas, alimentadas por olas de calor, sequías y episodios de humo de gran alcance. En ese escenario, la detección temprana es una herramienta para ganar minutos críticos antes de que un evento inicial se intensifique.

Fuente: Levante - EMV