Los trastornos del sueño pueden cambiar tu cerebro

Una nueva investigación muestra que los trastornos del sueño están asociados con cambios estructurales en las regiones del cerebro involucradas en la atención, la motivación y la toma de decisiones, más allá de los desequilibrios que puedan generar en la actividad cotidiana.

Dormir mal no solo provoca cansancio, irritabilidad o falta de concentración. Un estudio publicado en Scientific Reports sugiere que distintos trastornos del sueño también se asocian con cambios medibles en el cerebro, especialmente en regiones relacionadas con la atención y el control cognitivo.

El trabajo, desarrollado por especialistas de la Florida International University, en Estados Unidos, reúne uno de los análisis más amplios realizados hasta la fecha sobre cómo distintos problemas de sueño afectan al cerebro. El estudio partió de un meta-análisis de 57 investigaciones de neuroimagen y comparó dos grandes grupos de trastornos: las disomnias, como el insomnio y la apnea del sueño, que dificultan conciliar o mantener el descanso; y las parasomnias, como el sonambulismo, las pesadillas o los terrores nocturnos, que alteran el propio ciclo de sueño.

Modificaciones estructurales en el cerebro

Según una nota de prensa, este enfoque permite observar patrones comunes y diferencias específicas entre trastornos que tradicionalmente se han estudiado por separado. Uno de los hallazgos más consistentes fue una reducción estructural en el tálamo, una región clave para filtrar información, mantener la atención y sostener funciones cognitivas superiores.

Los investigadores también identificaron cambios en el pulvinar, una parte del tálamo vinculada al control de la atención. Estas alteraciones se conectaron con redes cerebrales más amplias relacionadas con el rendimiento en distintas tareas, algo que ayuda a explicar por qué dormir mal puede traducirse en respuestas más lentas, peor juicio y más riesgo de errores o accidentes.

El análisis halló además señales diferentes en las parasomnias. En este grupo, las alteraciones estructurales se localizaron en la corteza cingulada posterior, una zona relacionada con la motivación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Esa diferencia podría ayudar a entender por qué algunas personas con parasomnias experimentan cambios de conducta, del estado de ánimo o del control emocional.

Un estudio revela que los trastornos del sueño alteran regiones clave del cerebro. / Crédito: CC0 Public Domain.

Herramienta para nuevas intervenciones

En cambio, los autores no detectaron cambios estructurales consistentes y compartidos de forma clara en las disomnias, lo que sugiere que no todos los trastornos del sueño impactan al cerebro del mismo modo. El valor del estudio no está solo en describir daños, sino en abrir la puerta a diagnósticos más precisos y tratamientos más personalizados.

Referencia Sleep disorders and structural alterations in brain regions linked with motivation: a neuroimaging meta-analysis. Katharine E. Crooks et al. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-026-40818-7

En definitiva, comprender qué ocurre en el cerebro es clave para descubrir mejores intervenciones. Ahora, el equipo planea estudiar trastornos concretos, como el sonambulismo y el trastorno de conducta del sueño REM, y averiguar si los cambios cerebrales observados son causa, consecuencia o ambas cosas a la vez.

La investigación refuerza una idea cada vez más consolidada: el sueño no es un lujo ni una pausa biológica secundaria, sino un proceso esencial para la salud cerebral. Cuando se altera de forma crónica, el cerebro parece responder con cambios específicos y concretos, que pueden afectar al pensamiento, la emoción y el comportamiento.

Fuente: Levante - EMV