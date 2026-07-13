Neurociencias
Descubren que el cerebro piensa y razona sin usar el lenguaje
Una investigación del MIT revela que las áreas del lenguaje en el cerebro apenas se activan durante el razonamiento lógico
Pablo Javier Piacente / T21
Investigadores estadounidenses han demostrado que las personas pueden resolver tareas que requieren razonamiento lógico incluso si sus habilidades lingüísticas están gravemente deterioradas: las imágenes cerebrales muestran que las partes del cerebro encargadas del procesamiento del lenguaje no son necesarias para razonar y pensar en abstracto.
Neurocientíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, concluyen en un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que pensar y usar el lenguaje no son, al menos en el cerebro, la misma cosa.
Según una nota de prensa, las redes cerebrales que procesan el lenguaje no se activan durante el razonamiento lógico, un dato que refuerza la idea de que existe un sistema mental específico para la lógica y el pensamiento abstracto, distinto del lenguaje natural. De esta manera, los científicos sostienen que existen evidencias para concluir que el pensamiento abstracto posee su propio lenguaje, estructurado de forma independiente al lenguaje natural.
La investigación partió de una pregunta clásica: cuando una persona deduce una conclusión, ¿lo hace “pensando en palabras” o mediante una estructura mental independiente? Para responder a esta incógnita, el equipo combinó dos enfoques complementarios.
Los problemas de lenguaje no entorpecen el pensamiento
Por un lado, estudió con resonancia magnética funcional a adultos sanos mientras resolvían tareas de lógica inductiva y deductiva. Por otro, evaluó a dos personas con afasia severa, o sea daños extensos en las áreas cerebrales del lenguaje, pero con capacidad para ciertas tareas cognitivas.
Los resultados muestran que los pacientes con afasia pudieron resolver problemas lógicos diseñados sin lenguaje, al mismo nivel que el grupo de adultos sanos. En esas pruebas, debían inferir reglas ocultas a partir de listas de números o completar matrices de patrones geométricos.
Cuando lograban identificar la regla, podían explicarla con gestos o dibujos, pese a sus graves dificultades para comprender o producir lenguaje. Esa disociación sugiere que la capacidad para razonar y pensar en abstracto no depende directamente de la maquinaria lingüística.
Descifrando el idioma del pensamiento
Las imágenes cerebrales en participantes sanos apuntaron en la misma dirección: las regiones del cerebro especializadas en el lenguaje apenas respondieron durante las tareas de razonamiento lógico, tanto en la inducción como en la deducción.
Referencia
Evidence from formal logical reasoning reveals that the language of thought is not natural language. Hope Kean et al. PNAS (2026). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2520095123
En cambio, la llamada red de demanda múltiple, vinculada al esfuerzo cognitivo y a la resolución de problemas complejos, sí se activó en el razonamiento inductivo, aunque no en el deductivo. Para los científicos, el hallazgo demuestra la existencia de sistemas distintos: uno para procesar lenguaje y otro para construir inferencias lógicas.
Si el lenguaje no es el motor del razonamiento lógico, la gran pregunta pasa a ser otra, y queda abierta para futuras investigaciones: ¿cuál es exactamente el “idioma interno” del pensamiento? ¿Cómo se articula ese "lenguaje" del pensamiento?
Fuente: Levante - EMV
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