Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

Por primera vez a nivel global se han utilizado dos robots humanoides teleoperados para completar dos cirugías durante un ensayo preclínico, según informan investigadores estadounidenses.

La cirugía asistida por robots acaba de dar un salto que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción. Un equipo de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego), en Estados Unidos, ha anunciado el primer uso de robots humanoides teleoperados para completar dos intervenciones en el marco de un ensayo preclínico.

En una de las operaciones, un humano y un robot trabajaron en equipo para extirpar una vesícula biliar; en la otra, dos robots humanoides colaboraron entre sí como si fueran dos miembros más del quirófano. Ambas pruebas se realizaron sobre grandes mamíferos no primates.

Un marco de acción consolidado

Un estudio publicado en la revista Nature explica cómo los cientificos desarrollaron un marco de teleoperación laparoscópica con humanoides y herramientas de uso general, y que evaluaron su rendimiento con pruebas de banco, ensayos en laboratorio seco con perfiles quirúrgicos diversos y estudios en vivo en cerdos. El objetivo era medir no solo la viabilidad técnica, sino también el grado de madurez clínica frente a plataformas ya consolidadas.

La relevancia del avance va más allá de la primicia. Según los investigadores, la presión sobre los sistemas sanitarios, la escasez de personal especializado y el aumento de la demanda están ampliando la brecha entre la carga asistencial y los recursos disponibles.

En ese contexto, los robots humanoides se perfilan como una posible respuesta, porque no dependen de un diseño único para una sola tarea: son versátiles, móviles y, potencialmente, capaces de integrarse en distintas fases del trabajo quirúrgico y hospitalario. Estos sistemas podrían ampliar el acceso a cirugías críticas en zonas donde hoy no pueden realizarse.

Video: el estudio ha dado un paso decisivo en robótica médica al demostrar que robots humanoides teleoperados pueden intervenir en cirugías reales. Crédito: UC San Diego / YouTube.

El quirófano del futuro ya está aquí

Frente a sistemas especializados, pesados y costosos, los robots humanoides empleados en el ensayo, apodados Surgie, miden alrededor de metro y medio y pesan unos 27 kilos, lo que los hace más compactos y fáciles de desplegar.

Referencia In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery. Zekai Liang et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10796-x

Aun así, los autores reconocen que fue necesario adaptar a los robots para sujetar instrumentos quirúrgicos convencionales. Pese a esas limitaciones, el equipo afirma que la precisión lograda es comparable a la de los sistemas teleoperados ya existentes, con la ventaja de ocupar menos espacio y requerir una logística más sencilla.

Aunque aún queda mucho por mejorar, porque durante las intervenciones hubo que recalibrar los robots varias veces y superar otros problemas, los autores ven el experimento como un primer paso hacia un “quirófano del futuro” en el que humanos y robots humanoides trabajen codo con codo, no solo en hospitales, sino también en entornos remotos, rurales o de emergencia. El siguiente objetivo es pasar de la prueba de concepto a un asistente quirúrgico autónomo.