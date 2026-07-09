Neurociencias
¿Cuándo empezamos a bailar? La ciencia descubre cuándo responde el cerebro de los bebés a la música
Un estudio explora cómo reaccionan los bebés a la música: el cerebro procesa la música desde los tres meses de edad, pero el baile solo comienza hacia el final del primer año de vida
Pablo Javier Piacente / T21
La relación entre música y movimiento empieza antes de lo que parece, pero no al mismo tiempo. Una investigación internacional muestra que el cerebro infantil ya distingue la estructura musical a los tres meses, mientras que la coordinación corporal no despega hasta el final del primer año.
La escena es repetida en miles de familias: un bebé oye una canción, mueve las piernas, balancea el tronco, abre mucho los ojos y parece, por un instante, que ya está entrando en ritmo. Pero la ciencia acaba de poner precisión temporal a ese conocimiento intuitivo: según un estudio internacional liderado por la Universidad de Viena, en Austria, el cerebro empieza a procesar la música a los tres meses, aunque los movimientos complejos y con cierta estructura no aparecen hasta el final del primer año de vida.
La investigación, publicada en la revista eLife, analizó a 79 bebés de 3, 6 y 12 meses de edad mientras escuchaban canciones infantiles como "La Vaca Lola" y "Hopp Juliska", junto con versiones alteradas en las que se desordenaban el ritmo y la melodía o se modificaba la altura tonal.
Música y movimiento avanzan a distinto ritmo
Mientras sonaba la música, los científicos registraron la actividad cerebral mediante electroencefalograma y controlaron los movimientos del cuerpo con un sistema de seguimiento por video sin marcadores. El objetivo era separar qué parte de esa reacción pertenece al oído y cuál al cuerpo, según una nota de prensa.
El resultado indica que incluso a los tres meses los bebés ya muestran una respuesta cerebral mayor ante la música estructurada que ante secuencias aleatorias de sonidos, lo cual sugiere que el procesamiento auditivo musical aparece muy pronto en el desarrollo infantil.
En cambio, la traducción de esa escucha en movimiento es mucho más lenta. En todos los grupos de edad se detectó una relación básica entre oír música y moverse, pero las pautas más complejas y organizadas solo se hicieron evidentes en los bebés de 12 meses. Aun así, ningún grupo mostró pruebas de movimientos coordinados con el pulso musical, es decir, de una sincronía propiamente dicha.
El cerebro distingue primero la estructura musical
Un detalle relevante es que los sonidos más agudos estimularon más el movimiento de los bebés en todas las edades, mientras que la respuesta cerebral a la diferencia entre tonos altos y bajos solo destacó a los 6 meses. Esa combinación apunta a que el cerebro y el cuerpo no evolucionan al mismo ritmo, sino que avanzan por carriles distintos que acaban conectándose poco a poco.
Referencia
Development of Auditory and Spontaneous Movement Responses to Music over the First Postnatal Year. Trinh Nguyen et al. eLife (2026). DOI:https://doi.org/10.7554/eLife.107088.3
La conclusión a la que arribaron los científicos es que la música no es mero ruido de fondo para los bebés. Desde muy temprano, el cerebro reconoce su estructura: más tarde, el cuerpo empieza a convertirla en acción.
Por eso, los autores del trabajo sostienen que cantar, mecerse y repetir rutinas musicales durante el primer año de vida puede ser valioso, incluso aunque el niño aún no “baile” al ritmo de la canción. La música, en esa etapa, funciona como un espacio temprano de interacción en el que percepción, atención y movimiento empiezan a entrelazarse.
Fuente: Levante - EMV
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Un nuevo gigante emerge en la costa de Vigo: avanza la construcción de «Alto de Bouzas» con 15 pisos de altura
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Carmen Villar, auxiliar de ayuda a domicilio desde 2009: «Somos las esclavas de la dependencia. No faltan cuidadoras; el SAF las está expulsando»