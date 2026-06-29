El horno europeo: ¿está el viejo contienente entrando en una nueva era climática?

La segunda ola de calor extremo que azota Europa este año ha fulminado los termómetros, llevando a Londres a rozar los 40 °C y marcando un máximo histórico de 44,3 °C en Pissos, Francia. Con decenas de fallecidos y sistemas de salud al límite buscando formas de refrescar a la población, la pregunta que se hacen los científicos es obligada: ¿hemos estrenado un clima completamente nuevo en el viejo continente?

Las voces expertas coinciden en el diagnóstico principal. Una ola de calor que paraliza países enteros durante cinco días seguidos es una anomalía, pero será la norma si las emisiones globales no pisan el freno de inmediato. Las ventanas abiertas por la noche para buscar la brisa fresca son, en muchas regiones, una estampa del pasado. El debate científico actual no cuestiona el aumento crónico de las temperaturas, sino que intenta descifrar cómo y a qué velocidad cruzamos esta línea invisible hacia una nueva realidad atmosférica.

Récords pulverizados, no superados

Ya no hablamos de superar marcas históricas por unas décimas de grado. Según un análisis de este mismo mes de junio, liderado por el grupo World Weather Attribution, sobre 854 ciudades europeas, casi la mitad de ellas están rompiendo o romperán sus topes absolutos de estrés térmico a corto plazo. Erich Fischer, climatólogo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, citado por Nature, utiliza una metáfora deportiva para ilustrar la magnitud del problema: es como si un atleta de salto de altura batiera el récord mundial por medio metro de golpe, en lugar de por un par de centímetros. Lo excepcional ha colonizado la normalidad.

La nueva realidad atmosférica en Europa. / Zeke Hausfather/Berkeley Earth/Adaptación al español de T21.

Complejidad meteorológica

Detrás de este escenario interactúa una compleja red de factores meteorológicos. Por un lado, los patrones de circulación atmosférica atrapan el aire ardiente del Sáhara sobre Europa, un fenómeno que coincide con inusuales caídas de temperatura en la superficie del Atlántico Norte. Por otro lado, el calentamiento global seca la tierra hasta convertirla en un horno: sin humedad que evaporar, toda la energía solar se invierte directamente en calentar el aire.

A este cóctel se suma una paradoja. Las estrictas normativas que desde los años ochenta limpiaron nuestro aire de contaminación industrial eliminaron también gran parte de los aerosoles atmosféricos. Estas partículas actuaban como "andamios" microscópicos para la formación de nubes. Sin ellas, el cielo europeo está más despejado, permitiendo que la radiación castigue la superficie sin el filtro reflectante natural que antes nos protegía.

Referencia Europe’s record heatwave: does the continent have a new climate? Nature asks researchers whether scorching summers are the new norm for London, Paris and Berlin. Edward Chen. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/d41586-026-02046-

El verano interminable

Para investigadores como Zeke Hausfather, de la organización Berkeley Earth, también citado por Nature, el cambio es evidente en los registros desde 1980. Los números no dejan margen de duda: el último informe sobre el Estado del Clima Europeo revela que el continente se calienta a un ritmo de 0,56 °C por década desde mediados de los noventa. Es el doble de la media mundial. Solo la vulnerabilidad del Ártico nos supera.

Este calentamiento acelerado está devorando las estaciones de transición. Las condiciones asfixiantes que históricamente reservábamos para el mes de agosto ahora asoman sin pudor en julio, junio o incluso mayo. Diversos climatólogos señalan que la rápida desaparición del hielo marino y la preocupante reducción de la capa de nieve en Eurasia desestabilizan las corrientes de aire, anclando los sistemas de altas presiones sobre nuestras cabezas y prolongando la agonía térmica durante semanas.

No hay consenso

Aunque la evidencia del calor es aplastante, la etiqueta de "nuevo clima" genera ciertas dudas académicas. Físicos citados por Nature como Helge Goessling prefieren evitar la idea de un salto abrupto para hablar de un empeoramiento continuo. Por su parte, expertas como Ségolène Berthou, de la Met Office británica, mantienen que las variaciones naturales aún dictan parte del ritmo meteorológico, dejando abierta la puerta a fluctuaciones temporales. Sin embargo, la advertencia final es unánime: mientras sigamos inyectando gases de efecto invernadero a la atmósfera, la maquinaria térmica europea no dejará de batir sus propios e inquietantes récords.

Debemos recordar al respecto que la línea roja que durante milenos había mantenido las concentraciones de CO2 en la atmósfera por debajo de las 300 partes por millón (PPM) hoy está más que superada: las concentraciones han aumentado drásticamente en los últimos 100 años, alcanzando en mayo pasado las 432 ppm, según informa la NASA.

Este aumento es el que ha provocado el calentamiento del planeta que Europa experimenta de modo especialmente intenso: ha estado experimentando olas de calor con mayor frecuencia, que han durado cada vez más más y comenzado antes desde principios de la década de 1990. Hoy estamos viviendo la peor ola de calor que jamás haya azotado Europa Occidental.

Fuente: Levante - EMV