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Vivir con ciencia (6)

Cómo detectar un bulo antes de compartirlo: las señales que más delatan una noticia falsa

Dos de cada tres europeos creen haber visto noticias falsas en la última semana. Aprender a detectarlas antes de compartirlas es ya una habilidad básica

Vivir con ciencia es el espacio de T21/Prensa Ibérica donde usamos los datos, la investigación y el método científico para ayudarte a resolver los pequeños problemas de tu día a día

Aprender a detectarlas antes de compartirlas es ya una habilidad básica.

Aprender a detectarlas antes de compartirlas es ya una habilidad básica. / Archivo.

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Redacción T21

Madrid

Casi nadie comparte un bulo porque quiera engañar. Lo comparte porque el mensaje le encaja, le altera o le da la razón. Por eso, antes de hablar de verificadores o herramientas, conviene empezar por algo más simple: frenar medio minuto.

La desinformación no se cuela porque esté mejor escrita que una noticia verdadera. Se cuela porque llega en el momento justo: cuando vamos rápido, cuando algo nos enfada o cuando el mensaje parece demasiado bueno para no reenviarlo. En la encuesta oficial Social Media Survey 2025 del Eurobarómetro, el 66% de los encuestados dijo haber estado expuesto a desinformación o noticias falsas al menos alguna vez en los siete días anteriores.

La primera comprobación es muy simple: mirar de dónde sale. El decálogo Si dudas, no compartas recuerda que las noticias falsas suelen apoyarse en medios desconocidos, en autores que no aparecen claros o en páginas que imitan a otras para parecer fiables.

Tres ideas clave

Para detectar un bulo antes de compartirlo, tres cosas marcan la diferencia:

  • revisar la fuente
  • desconfiar de las exclusivas
  • comprobar la fecha

Casi siempre es suficiente para frenar lo más burdo. La mayoría de las veces, no hace falta saber mucho. Hace falta correr menos.

La fuente

Hay una segunda pista que falla mucho menos de lo que parece: la exclusividad. Cuando una noticia es de verdad importante, rara vez vive solo en una cadena de WhatsApp, en una captura recortada o en una web que nadie conoce. El mismo decálogo señala que, si una información fuera auténtica y relevante, lo normal es que apareciera también en otros medios y no solo en un rincón oscuro de internet.

También conviene mirar la URL. Muchas páginas falsas se parecen a las verdaderas, pero no son las verdaderas. Cambian una letra, añaden un guion, copian el diseño y esperan que nadie se fije. Es un truco viejo, pero sigue funcionando.

Sobre esta serie

La fecha

Otra pista útil es la fecha. Muchos bulos no inventan del todo: reciclan. Rescatan una foto real, un titular antiguo o un vídeo verdadero y lo vuelven a mover como si acabara de pasar. El decálogo institucional incluye la fecha entre los elementos básicos para detectar una noticia falsa, precisamente porque muchas desinformaciones descuidan ese detalle o lo esconden.

Lo mismo pasa con las imágenes. Una foto fuera de contexto puede hacer más daño que un titular falso. Si una imagen impresiona mucho, conviene desconfiar un poco más, no un poco menos.

Antes de reenviar

La regla más útil de todas cabe en una frase: si dudas, no compartas. Basta con hacerse tres preguntas antes de reenviar nada: quién lo publica, si aparece en algún otro sitio fiable y de cuándo es.

Noticias relacionadas y más

Se puede probar durante una semana. Todo lo que llegue por WhatsApp, Telegram o redes pasa por ese filtro de tres pasos. Si falla uno, no sale de tu móvil. Es una rutina pequeña, pero cambia bastante la forma de leer.

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