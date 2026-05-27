Un diminuto robot quirúrgico "5 en 1" cambia sus herramientas en menos de un segundo

Un pequeño robot del tamaño de una semilla puede navegar a través de superficies blandas e irregulares para realizar cinco funciones quirúrgicas de forma inalámbrica y al mismo tiempo, modificando herramientas en un abrir y cerrar de ojos: es una alternativa para que las cirugías y los tratamientos médicos sean más precisos.

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en Singapur, presentó un robot quirúrgico milimétrico que puede moverse, cortar tejido, entregar fármacos, sujetar y almacenar muestras, además de producir calor de forma remota. El dispositivo mide apenas 4,4 milímetros de largo y se controla a distancia con campos magnéticos débiles: su rasgo más llamativo es que puede alternar entre sus distintas funciones en menos de un segundo.

Múltiples tareas con el mismo dispositivo

Según un estudio publicado en la revista Advanced Materials, la idea detrás de este desarrollo es resolver una de las grandes limitaciones de la robótica miniaturizada para medicina: hasta ahora, muchos robots magnéticos pequeños solo podían hacer una o dos tareas, o estaban restringidos a movimientos poco versátiles.

De acuerdo a una nota de prensa, el nuevo sistema integra cinco funciones quirúrgicas en un solo cuerpo móvil, con una arquitectura que permite reprogramar el comportamiento del robot casi al instante. Esto significa que la misma plataforma puede desplazarse hasta un punto, activar una cuchilla diminuta, soltar partículas o fármacos, tomar tejido o producir calor local sin necesidad de cambiar de dispositivo.

El avance se sustenta en el diseño interno del robot, que fue fabricado con materiales blandos y flexibles reforzados con micropartículas magnéticas. En su núcleo hay un módulo que puede magnetizarse y desmagnetizarse en distintas direcciones: cada orientación activa una función diferente.

Compatible con células humanas

Además, los investigadores diseñaron regiones separadas para que solo una parte del robot responda a un mismo campo, algo que evita que todo el cuerpo se comporte como un único imán. Esa solución permite incluso el giro sobre su propio eje, algo clave para maniobrar en espacios estrechos e irregulares dentro del cuerpo humano.

Referencia Miniature Soft Robot With Magnetically Reprogrammable Surgical Functions. Chelsea Shan Xian Ng et al. Advanced Materials (2026). DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202523056

Las pruebas de laboratorio se realizaron sobre modelos biológicos: el robot consiguió cortar, dispensar partículas, sujetar y almacenar muestras, además de generar calor localizado al ser sometido a un campo magnético alterno de alta frecuencia. El equipo también evaluó la compatibilidad con células de piel humana y reportó que más del 99 % de las células siguieron siendo viables bajo las condiciones experimentales, un dato que sugiere baja toxicidad del material en ese contexto de prueba.

Por ahora, el proyecto sigue en fase experimental, pero los próximos pasos incluyen integrar tecnologías de imagen y sensores, modelos de órganos artificiales más realistas y trabajar con cirujanos, para entender cómo estas herramientas podrían moverse en escenarios clínicos reales.