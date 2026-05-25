La Tierra está cruzando una nube interestelar con huellas de antiguas supernovas

La Antártida no solo guarda memoria del clima. Un nuevo análisis de hielo ha detectado hierro-60, un isótopo asociado a supernovas, y apunta a que el Sistema Solar lleva miles de años atravesando una nube interestelar marcada por ese pasado.

La Tierra no se mueve por un vacío perfecto. El Sistema Solar atraviesa una región del medio interestelar conocida como Nube Interestelar Local, una de las pequeñas nubes de gas y polvo que ocupan nuestro entorno galáctico más cercano. Un estudio publicado ahora en Physical Review Letters añade una pista interesante sobre ese paisaje: el hielo de la Antártida conserva rastros de hierro-60, un isótopo ligado a supernovas, y esa señal apunta a que la nube por la que viajamos guarda memoria de antiguas explosiones estelares.

El trabajo parte de una idea: si el vecindario del Sol fue moldeado o contaminado por supernovas del pasado, parte de ese material debería haber llegado también a la Tierra. No en grandes cantidades, sino como un goteo ínfimo de polvo interestelar depositado durante miles de años y preservado en archivos geológicos.

Para buscarlo, los autores analizaron 295 kilos de hielo de la perforación EPICA, en la Antártida, correspondientes a un intervalo de entre 40.000 y 81.000 años atrás. Allí descubrieron trazas minúsculas de hierro-60 y estimaron una tasa de deposición interestelar baja, pero compatible con la presencia de material procedente del entorno interestelar.

Entorno variable

Lo más llamativo es que esa tasa resulta bastante menor que la observada en nieve antártica reciente y también inferior a la registrada en sedimentos marinos de los últimos 33.000 años. Esa diferencia sugiere que el entorno atravesado por el Sistema Solar no ha sido constante durante las últimas decenas de miles de años.

Dicho de otro modo: la señal cambia porque probablemente también cambió el medio por el que se movía la Tierra junto al Sol. Según los autores, eso encaja con la idea de que la Nube Interestelar Local actúa como una especie de archivo cósmico, capaz de conservar polvo con hierro-60 producido por supernovas antiguas.

Huella química

Conviene, eso sí, no simplificar demasiado el hallazgo. El estudio no demuestra que el Sistema Solar esté cruzando los restos directos y puros de una única supernova. Tampoco asegura que una onda de choque esté alcanzando ahora la Tierra. Lo que sugiere es que la nube interestelar actual contiene una huella química compatible con supernovas pasadas, ya sea porque se formó bajo su influencia o porque fue enriquecida más tarde por ese material.

Ese matiz importa. Los propios autores recuerdan que el origen de estas nubes sigue abierto y que hay varios escenarios posibles para explicarlo. Entre ellos figuran choques de supernova, fragmentación de estructuras mayores o mezclas entre polvo interestelar antiguo y material enriquecido más recientemente.

Referencia Local Interstellar Cloud Structure Imprinted in Antarctic Ice by Supernova 60 Fe. Dominik Koll et al. Phys. Rev. Lett. 136, 192701; Published 13 May, 2026. DOI:https://doi.org/10.1103/nxjq-jwgp

Registro cósmico

También es importante lo que el resultado no termina de resolver. La cantidad de hierro-60 detectada entre hace 40.000 y 81.000 años es menor que la esperable si esta nube fuera un fragmento casi intacto de remanente de supernova. Eso lleva a pensar en un entorno más mezclado y menos limpio, donde el material expulsado por explosiones estelares se combina con polvo interestelar previo.

El interés del trabajo va más allá de este isótopo concreto. Durante años, el hielo antártico ha servido para reconstruir la historia climática de la Tierra. Este estudio lo usa además como registro del entorno cósmico del planeta: no solo qué ocurría en la atmósfera, sino también por qué clase de región de la galaxia iba pasando el Sistema Solar.

Todavía faltan datos para dibujar esa travesía con detalle. Pero la idea ya está sobre la mesa: parte de la historia del espacio cercano puede leerse en hielo terrestre. Y eso convierte a la Antártida en algo más que un archivo del clima: también en una libreta discreta donde queda anotado, grano a grano, el paso del Sistema Solar por una nube con pasado estelar.