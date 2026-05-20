El Barcelona Supercomputing Center inaugura el primer laboratorio europeo de arte y supercomputación

El Barcelona Supercomputing Center ha decidido dejar de tratar a los artistas como meros ilustradores y los ha integrado en el núcleo duro de su infraestructura. Nace así el primer laboratorio europeo que diseña inteligencia artificial fusionando algoritmos y pensamiento creativo.

Europa suma desde ayer una nueva pieza clave en el ecosistema donde convergen ciencia, arte, tecnología y sociedad (ACTS). El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha presentado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) el Creative Intelligence Lab (CIL), el primer laboratorio europeo de arte y ciencia integrado en un centro de supercomputación.

La iniciativa sitúa la práctica creativa en el núcleo de la investigación en computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Claramente está enclavada en la interconexión ACTS, en la que la producción de conocimiento tecnocientífico se encuentra necesariamente en conexión con la sociedad y sus demandas, a la vez que, además, el arte ofrece una mirada y una dinámica crítica con relación al impacto social que puede tener la investigación y el desarrollo de esta.

El laboratorio nace tras más de una década de trabajo interdisciplinar del grupo de Analítica y Visualización de Datos del BSC, que ha demostrado que la colaboración entre artistas e investigadores no solo es viable, sino científicamente productiva, culturalmente relevante y económicamente sostenible.

José Luis de Vicente, que comenzó su carrera hace más de 25 años como comisario del festival de creatividad y cultura digital ArtFutura, es probablemente el experto ACTS español más reconocido internacionalmente. Ahora es el primer comisario asociado del BSC Creative Intelligence Lab y en la presentación de CIL dijo que: “Europa ha validado la idea de que los artistas y creadores también son una comunidad de investigación, y que la investigación artística puede converger con la científica y tecnológica. El siguiente paso natural es crear laboratorios que fomenten esas maneras de hacer. El BSC se sitúa a la cabeza de los centros de investigación dando un paso tan ambicioso como prometedor”.

Creative Intelligence Lab propone un modelo estructural, donde los perfiles creativos se integran como miembros plenos de los equipos científicos. En la presentación se ha explicado que esta metodología ha demostrado generar “avances científicos, tecnologías patentables y obra cultural de impacto internacional”.

Tres áreas interconectadas…

El laboratorio BSC Creative Intelligence Lab, dirigido por el investigador Fernando Cucchietti, se articula en tres áreas interconectadas:

Arts: residencias, experimentos públicos y colaboraciones con instituciones culturales.

Studio: desarrollo de herramientas, visualizaciones y sistemas interactivos.

Solutions: transferencia de resultados a productos y servicios para industria y cultura.

Este ecosistema está diseñado para funcionar como un ciclo continuo: creación de conocimiento, aplicación y retorno en forma de nuevas preguntas, alianzas y financiación, cerrando el ciclo y sosteniendo la investigación futura.

Cucchietti afirmó que “hemos demostrado que la creatividad es uno de los motores de la investigación. Con el Creative Intelligence Lab damos forma institucional a lo que ya era una realidad desde hace una década”.

… Y tres líneas estratégicas

Creative Intelligence Lab arranca con tres líneas estratégicas.

El Programa EXASCALE, un marco de residencias e investigación interdisciplinar que conectará a creativos con investigadores del ámbito HPC (computación de alto rendimiento). La primera residencia está prevista para la segunda mitad de 2026. Otra línea estratégica es la creación de la red internacional de alianzas institucionales con Sónar+D, HacTe, CCCB, Ars Electronica y TBA21.

Hasta ahora España ha carecido de una iniciativa institucional de estas características. Recordemos además que la convergencia ACTS es una línea estratégica de la Comisión Europea (Nueva Bauhaus, Horizon Europe, Cluster 2, S+T+ARTS). Y en esta ambiciosa línea precisamente se anuncia un Consejo Asesor Internacional con figuras como Ricard Robles (fundador de Sónar), Francesca Bria (experta en políticas digitales europeas), Mónica Bello (Platform Dalí), Nils Gilman (Berggruen Institute) y el artista transdisciplinar Enrique Rosas, entre otros.

María Arnal en Ars Electronica. / JP Bonino.

Un caso paradigmático: la colaboración con María Arnal

El BSC destaca la colaboración de tres años con la vocalista performer y artista experimental María Arnal como ejemplo del modelo del laboratorio. Desde Maria Choir (2023), una instalación musical inmersiva que combina humanos e inteligencia artificial, invitando a los participantes a explorar los límites del canto y la escucha mediante la interacción en tiempo real con una IA, hasta la instalación interactiva Expanded Voices (2025) y el material audiovisual de AMA (2026), el proceso ha generado incluso una publicación científica que se presentará en SIGGRAPH 2026, con aplicaciones potenciales en música, artes escénicas, audiovisual, salud y educación de la voz.

Un ecosistema europeo en transformación

El lanzamiento del Creative Intelligence Lab se produce en un momento clave para Europa, donde programas como S+T+ARTS han demostrado el valor de integrar perspectivas artísticas en la investigación tecnológica. Al mismo tiempo, iniciativas como las AI Factories y el impulso por una soberanía digital europea están redefiniendo el papel de la computación avanzada y la inteligencia artificial en la sociedad.

En este contexto, el BSC se posiciona como un actor singular: un centro que combina infraestructura computacional de primer nivel -incluido el supercomputador MareNostrum 5- con una estructura estable dedicada a la creatividad como motor de innovación.

El laboratorio se apoya en más de una década de producción científica y cultural con publicaciones, tesis doctorales, una patente, proyectos financiados y exhibiciones en instituciones como el Science Museum de Londres, Ars Electronica, Sónar+D, CCCB o Fundación Telefónica.

El BSC ha afirmado en el acto de presentación en el CCCB que esta trayectoria demuestra que la creatividad no es solo un complemento a nivel de comunicación, sino un motor real de investigación e innovación.