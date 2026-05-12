El coche te protege menos si eres mujer: la ciencia confirma el sesgo de género al volante

Un análisis exhaustivo de accidentes reales demuestra que la anatomía femenina sufre un mayor riesgo de lesiones graves porque los sistemas de seguridad de los vehículos siguen diseñados con un patrón masculino.

Las pruebas de choque y el diseño de los cinturones de seguridad han avanzado enormemente en las últimas décadas, pero la ciencia acaba de evidenciar que no protegen por igual a todos. Un estudio desarrollado por el Instituto de Seguridad de Vehículos de la Universidad Tecnológica de Graz (Austria) concluye que las mujeres se enfrentan a un riesgo un 60% mayor de sufrir daños en accidentes de coche en comparación con los hombres bajo las mismas condiciones de impacto.

Para llegar a estas conclusiones, el proyecto DIVERSE analizó estadísticamente miles de accidentes ocurridos en el país centroeuropeo y reconstruyó minuciosamente colisiones frontales específicas utilizando modelos humanos por ordenador. Los investigadores seleccionaron choques donde viajaban exactamente un hombre y una mujer. Los resultados mostraron una clara asimetría: ellas sufrían heridas de mayor consideración sin que existiera una causa evidente en la deformación del propio vehículo.

Tres ideas clave: Las mujeres tienen un riesgo 1,6 veces mayor de resultar lesionadas, independientemente de si viajan como conductoras o como copilotos.

A diferencia de los varones, las mujeres sufren lesiones graves (especialmente en tórax, columna y extremidades superiores) a velocidades de colisión significativamente más bajas.

Las simulaciones evidencian que el diseño de los asientos y los limitadores de fuerza de los cinturones no están adaptados a la biomecánica femenina, provocando que a menudo el cuerpo se deslice peligrosamente. Referencia: Klug, C., Tomasch, E., Kappel, A., Erlinger, N., Obernosterer, P., Leo, C., Hoschopf, H., & Ressi, F. (2026). DIVERSE: Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Fahrzeug-Insassenschutz (Band 103). TU Graz, Institut für Fahrzeugsicherheit. Austrian Road Safety Fund.

Sistemas sesgados

El estudio apunta directamente a los sistemas de retención actuales: los maniquíes femeninos que se emplean para diseñar la seguridad de los vehículos no tienen en cuenta las características anatómicas de las mujeres.

Elementos como los limitadores de fuerza de los cinturones de seguridad operan con niveles de tensión que resultan excesivos para las proporciones femeninas, destaca el estudio.

Además, la investigación constata que la configuración del asiento del copiloto (plaza ocupada por mujeres en casi la mitad de los casos de lesiones dispares) juega un papel decisivo en el riesgo final de hospitalización.

Como explica Corina Klug, coordinadora del proyecto, "nuestros análisis demuestran que las mujeres se lesionan de forma desproporcionada con más frecuencia, especialmente en el tórax, la columna vertebral, los brazos y las piernas".

Vulnerabilidad estructural

Aunque los hombres lideran históricamente las estadísticas europeas de siniestralidad mortal al estar implicados en un mayor número de accidentes absolutos, esta investigación subraya una profunda vulnerabilidad estructural.

Las pasajeras no sufren peores consecuencias porque la tecnología que debería salvarles la vida sigue asumiendo un estándar de cuerpo humano que no es el suyo.

Por ello, los autores instan a los legisladores europeos y a los fabricantes de la industria de la automoción a introducir sistemas de retención adaptativos y a garantizar que la evaluación de la seguridad de los vehículos integre de forma obligatoria distintas constituciones físicas y posiciones de asiento.