Un tejido sin pilas convierte la ropa en un monitor de presión arterial en tiempo real

Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo sistema portátil sin batería compuesto por sensores epidérmicos, dispositivos delgados y flexibles que se adhieren a la piel y pueden captar señales fisiológicas específicas.

Especialistas de la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad Tsinghua, en China, y la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, presentaron en un estudio publicado en la revista Nature Electronics un sistema textil sin baterías, que puede medir de forma continua la presión arterial sistólica mientras la persona está en movimiento, incluso cuando realiza ejercicio.

Sin baterías y en tiempo real

El desarrollo combina sensores epidérmicos ultrafinos con un tejido metamaterial integrado en la ropa, que actúa como puente entre el cuerpo, un teléfono móvil y la transmisión de datos. La novedad principal está en que el sistema no depende de una batería convencional o una fuente de energía pesada o rígida, sino que el tejido está diseñado para recibir energía de manera inalámbrica desde un smartphone cercano y, al mismo tiempo, enviar la información fisiológica sin que ambas señales se interfieran entre sí.

Según explican los investigadores en el estudio, el tejido metamaterial separa el canal de transferencia de energía, a 13,56 MHz, del canal de comunicación de datos, a 2,4 GHz, una característica que permite una transferencia eficiente y una comunicación de baja latencia.

El sistema se basa en una red de sensores epidérmicos: son dispositivos delgados y flexibles que se adhieren a la piel y captan señales fisiológicas específicas, según informa Tech Xplore. La arquitectura propuesta apunta a resolver uno de los grandes obstáculos en estos desarrollos: cómo llevar un monitoreo continuo sin arrastrar el problema de las baterías, que suelen exigir recargas frecuentes y limitan el uso cotidiano.

Posible medición de otras señales fisiológicas

En las pruebas realizadas, el sistema mostró un desempeño sólido tanto en reposo como en actividad física. Esto indica que la red puede evaluar de forma continua la presión arterial sistólica en entornos dinámicos, incluidos escenarios de ejercicio de cierta intensidad.

Referencia A battery-free wireless epidermal sensor network for continuous systolic blood pressure monitoring. Selman A. Kurt et al. Nature Electronics (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-026-01597-1

Esto es especialmente importante porque la presión sistólica, que es la cifra más alta en una medición de presión arterial, ofrece información útil sobre el esfuerzo del corazón y sobre posibles riesgos cardiovasculares, cuando se registra en distintos momentos del día o bajo demanda física. En concreto, la presión sistólica mide la fuerza máxima con la cual la sangre empuja contra las paredes arteriales cuando el corazón se contrae y late.

El concepto podría incorporarse a prendas o accesorios textiles que funcionen al mismo tiempo como ropa y como monitor de salud. Los autores sugieren que la plataforma podría ampliarse para captar otras señales fisiológicas, dando lugar a sistemas de seguimiento personal capaces de operar de manera continua con la energía obtenida de dispositivos cercanos, sin depender de baterías integradas.