Informática / Electrónica
Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega
Un prototipo es capaz de generar energía durante su uso, combinando paneles solares con una manivela para convertir la energía cinética en electricidad
Pablo Javier Piacente / T21
Los investigadores han desarrollado una consola portátil capaz de generar su propia energía durante cada sesión. El sistema integra paneles solares y un mecanismo manual que transforma el movimiento del jugador en electricidad, con el objetivo de abrir una nueva vía para los videojuegos sostenibles.
En la industria de los videojuegos, que genera una enorme cantidad de experiencias y desarrollos a nivel global, la autonomía de las baterías suele convertirse en una limitación. Ahora, un grupo de especialistas de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), en Países Bajos, ha presentado una propuesta que busca cambiar esa realidad: una consola portátil que puede generar energía mientras el usuario juega. El desarrollo combina paneles solares y una manivela lateral para alimentar el dispositivo, en un intento por integrar sostenibilidad y diseño interactivo.
Generación independiente de energía
La idea no se limita a extender la vida útil de la batería. Según un estudio presentado en la conferencia especializada CHI '26, la consola integra una pequeña batería de paneles solares alrededor de la pantalla y un mecanismo de giro colocado en el lado derecho del aparato.
Ese sistema convierte el movimiento rotatorio de la manivela en electricidad, mediante un motor de corriente continua. En otras palabras, el propio gesto de jugar pasa a formar parte de la fuente de energía del dispositivo, según detalla una nota de prensa.
El avance intenta además que la generación de energía no resulte un simple trámite técnico, sino una parte de la jugabilidad. Los investigadores probaron distintas configuraciones con títulos clásicos, como "DOOM" y "Tetris". En una de las versiones, la manivela solo servía para mantener el juego encendido, mientras que en otra su uso impactaba directamente en la acción. Por ejemplo, permitía disparar o ralentizar la caída de los bloques en el rompecabezas, según cada juego.
Oportunidades hacia el futuro
Para evaluar la recepción de la propuesta, el equipo trabajó con 60 jugadores. Los participantes reaccionaron con sorpresa ante la mecánica y valoraron el carácter novedoso de una consola sin baterías convencionales. También surgieron comentarios favorables sobre su potencial como una alternativa más sostenible y más alineada con los movimientos naturales del cuerpo.
Referencia
Connecting Power and Play: Investigating Interactive Energy Harvesting in Battery-Free Gaming. James Scott Broadhead et al. CHI '26: Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2026). DOI:https://doi.org/10.1145/3772318.3790831
Sin embargo, los propios investigadores admiten que la ergonomía es un desafío, ya que algunos jugadores tuvieron dificultades para coordinar simultáneamente la carga a través de la manivela y la acción en pantalla.
A pesar de estos retos, el equipo ve posibilidades para explorar otras formas de generación de energía, como sistemas de presión sobre botones físicos o tirones a una cuerda integrada, y para diseñar nuevos juegos pensados desde el inicio para esta lógica híbrida entre entretenimiento y generación eléctrica.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega