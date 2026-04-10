Investigadores polares descubren una isla desconocida en el mar de Weddell, en la Antártida

Una campaña científica en la Antártida ha revelado la existencia de una isla que no aparecía en los mapas. El hallazgo tuvo lugar en el mar de Weddell: la expedición del rompehielos alemán Polarstern identificó una masa rocosa que no figuraba en las cartas náuticas, y que ahora deberá pasar por un proceso oficial de nombramiento.

Un equipo internacional de 93 científicos y tripulantes que navega desde el 8 de febrero de 2026 por el noroeste del mar de Weddell, en la Antártida, halló una isla que no estaba registrada en ningún mapa oficial. El descubrimiento se produjo durante una maniobra para resguardarse del clima hostil y sorprendió a los científicos a bordo del rompehielos Polarstern, del Instituto Alfred Wegener, en Alemania.

De acuerdo a una nota de prensa, cuando el barco tuvo que interrumpir su trabajo por condiciones meteorológicas adversas y buscar refugio a sotavento de la isla Joinville, el equipo avistó una formación que, a primera vista, parecía un iceberg sucio. Al acercarse, los investigadores sospecharon que no se trataba de hielo, sino de roca. Poco después, el cambio de rumbo confirmó la intuición: delante de ellos había una isla desconocida para la cartografía oficial.

Una extraña sorpresa en los mares helados de la Antártida

El hallazgo no fue únicamente azaroso, sino el resultado de la experiencia de la tripulación y de un examen minucioso del entorno. Según relató Simon Dreutter, especialista en cartografía submarina del Instituto Alfred Wegener, la carta náutica marcaba en esa zona un peligro para la navegación, pero no quedaba claro qué había en ese lugar ni de dónde venía la referencia.

Desde el puente de la embarcación y con apoyo del laboratorio de batimetría, el equipo comprobó el terreno, rodeó la isla con precaución y la estudió con un sonar multihaz y drones, para construir un modelo de elevación y una imagen aérea de referencia geográfica.

Las primeras mediciones ya ofrecen una idea bastante precisa de sus dimensiones: la isla tiene aproximadamente 130 metros de largo por 50 metros de ancho y sobresale unos 16 metros sobre el nivel del mar. Es decir, resulta algo más larga que el propio Polarstern, que alcanza 118 metros, y además el doble de ancha.

Los científicos también detectaron que la posición indicada en las cartas náuticas estaba desplazada en torno a una milla náutica respecto del lugar real. La capa de hielo que la cubre ayudó a explicar por qué había pasado desapercibida entre los numerosos témpanos que flotan en la zona.

Buscando un nombre para la isla perdida

Ahora comienza el trámite para su denominación oficial: como no existe un registro internacional de nombres para esta isla, el equipo deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de publicar su posición exacta y de incorporar la nueva información a las cartas náuticas internacionales y a bases de datos científicas de gran importancia, como la IBCSO, el mapa batimétrico del océano Austral.

Los investigadores destacaron que este tipo de correcciones son esenciales, porque los objetos no cartografiados pueden “desaparecer” en mapas diseñados con datos escasos o interpretaciones erróneas. El descubrimiento se enmarca en una campaña científica centrada en una región crucial para las corrientes oceánicas globales y para el deshielo antártico.

En concreto, la expedición estudia la salida de hielo y agua desde la plataforma Larsen y el retroceso del hielo marino en el noroeste del mar de Weddell, un área donde la extensión estival del hielo ha descendido con fuerza desde 2017. El Polarstern concluyó su campaña este 9 de abril de 2026 en las islas Malvinas, iniciando el regreso hacia Alemania.