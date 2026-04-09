Tu corazón también piensa: cómo el ritmo cardíaco toma decisiones por ti

Durante siglos, la cultura popular ha separado la cabeza del corazón: la primera para pensar, el segundo para sentir. Ahora, la neurociencia ha descubierto que esta división es biológicamente falsa. Nuestro corazón no es una simple bomba de sangre, sino un órgano pensante que altera la memoria y las decisiones en tiempo real.

Solemos creer que, bajo presión, el cerebro emite órdenes hacia abajo, acelerando al corazón para preparar al cuerpo para la acción. Sin embargo, la ciencia ha confirmado que el tráfico de información fluye con la misma intensidad en sentido contrario. Según un reportaje publicado en la revista New Scientist, las fibras sensoriales del tejido cardíaco transmiten constantemente datos sobre la presión y el ritmo hacia áreas cerebrales críticas.

Esta autopista bidireccional, formalmente bautizada en 2019 como el "Eje Corazón-Cerebro", está reescribiendo los manuales de medicina. "Estamos empezando a comprender que el cerebro y el corazón forman parte de un único sistema integrado, y eso lo cambia todo", explica Mitchell Elkind, experto de la Asociación Americana del Corazón, citado por la revista.

Interocepción: escuchar el latido para ser más inteligente

La prueba de este eje reside en la llamada "interocepción", que es la capacidad del cerebro para interpretar las señales internas del cuerpo. Las investigaciones han demostrado que las personas más conectadas con su propio latido cardíaco toman decisiones mucho más racionales y ventajosas.

En experimentos de simulación de apuestas, los voluntarios que se sometieron a un entrenamiento de una semana para percibir mejor sus propios latidos sin tocarse el pulso experimentaron cambios estructurales en su cerebro. En concreto, aumentó la conectividad en la ínsula, la región responsable de la regulación emocional.

Pero el rendimiento cognitivo va más allá de la percepción. Un equipo de la Universidad de la Sapienza (Roma) liderado por Maria Casagrande descubrió que la flexibilidad del ritmo cardíaco predice de forma directa nuestra capacidad intelectual. Las personas cuyo sistema parasimpático (el encargado de frenar un corazón acelerado) es más activo y eficiente demostraron ser pensadores más flexibles, planificadores más eficaces y poseedores de una mejor memoria de trabajo. Literalmente, un corazón que sabe adaptarse proporciona al cerebro la estabilidad fisiológica necesaria para mantener el enfoque analítico.

'Hackear' las malas decisiones

Y hay otro dato: si la conexión entre ambos órganos está averiada, disminuye nuestra capacidad para tomar decisiones sensatas. Cuando el eje falla, el individuo puede volverse hiperactivo, agresivo o mostrar una total falta de control de impulsos.

Aquí es donde entra la intervención farmacológica. Los médicos han comprobado que el uso de betabloqueantes —medicamentos tradicionales para la hipertensión— no solo estabilizan el corazón, sino que "callan" el ruido fisiológico. Como resume el doctor Elkind: "Cuando el corazón deja de gritar, el cerebro puede escuchar con mayor claridad". Al reducir la presión cardíaca, estos fármacos agudizan la toma de decisiones, aumentan la aversión a los comportamientos agresivos y mejoran el juicio moral.

La comunidad médica está empezando a aprovechar este conocimiento bidireccional. Ya se sabe que escuchar música clásica antes de una operación quirúrgica reduce la presión arterial y el dolor postoperatorio con la misma eficacia que algunas intervenciones médicas, y psiquiatras y cardiólogos predicen un futuro cercano en el que se recetarán antidepresivos para tratar insuficiencias cardíacas. Hemos tardado siglos en admitirlo, pero para cuidar la mente, primero hay que afinar el corazón.