Una IA puede predecir la violencia de pareja hasta 3 años antes

Nuevos modelos de Inteligencia Artificial (IA) analizan registros médicos y pueden anticipar con años de antelación el riesgo de sufrir violencia de pareja. La herramienta promete intervenciones tempranas, pero exige control humano estricto frente a sesgos y errores, además de garantías de privacidad.

Investigadores del Mass General Brigham, en Estados Unidos, han desarrollado una serie de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que utilizan el aprendizaje automático para identificar a personas que pueden estar en riesgo de sufrir violencia de pareja, utilizando información de sus registros médicos electrónicos.

De acuerdo a una nota de prensa, el sistema analiza historiales médicos para detectar señales silenciosas asociadas a la violencia de pareja. Los científicos entrenaron tres modelos: uno basado en datos estructurados, como diagnósticos, medicación e índice de privación social, otro sustentado en notas clínicas no estructuradas y un tercer modelo de fusión llamado Holistic AI in Medicine (HAIM), usando datos de pacientes que buscaron atención en un centro de intervención contra la violencia entre 2017 y 2022.

Resultados prometedores en la detección temprana de la violencia de pareja

En las pruebas realizadas, la versión que combina múltiples fuentes (HAIM) alcanzó la mayor precisión: un 88 % en un conjunto de análisis, y pudo predecir un 80,5 % de los casos con un horizonte promedio de 3,7 años antes de que las víctimas solicitaran atención especializada.

Estos resultados, presentados en un estudio publicado en la revista npj Women's Health, sugieren que los registros clínicos contienen patrones, como visitas frecuentes a urgencias, trastornos mentales, dolor crónico o determinados tipos de lesiones detectadas en imágenes que, al ser agrupados y analizados por una IA, apuntan a un riesgo futuro de violencia de pareja.

Referencia Leveraging multimodal machine learning for accurate risk identification of intimate partner violence. Jiayi Gu et al. npj Women's Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44294-025-00126-3

Amplio potencial a futuro y desafíos que enfrenta el sistema de IA

El potencial de estos sistemas incluye alertas integradas en la historia clínica electrónica, que podrían ayudar a los profesionales a iniciar interacciones seguras y derivar recursos antes que la situación se agrave. “Nuestra investigación ofrece una prueba de concepto en torno a que la IA puede ayudar a señalar posibles casos de abuso de forma temprana”, afirmó en el comunicado la investigadora Bharti Khurana, una de las coautoras del estudio.

Sin embargo, los investigadores advierten que el modelo depende de la calidad y precisión de las anotaciones en el expediente médico, que pueden variar entre profesionales y centros. Frente a esto, es necesario realizar evaluaciones cuidadosas en poblaciones más amplias antes de implementar estas herramientas en la práctica clínica, además de tener en cuenta los posibles sesgos y errores de los modelos y los inconvenientes relativos a la privacidad de la información personal.